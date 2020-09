Merck KGaA löst Rückstellung auf - Punkt im Rechtsstreit mit Biogen

(Ausführliche Fassung) - Der Pharmakonzern Merck KGaA kann nach dem Ausgang eines Patentstreits mit einem Sonderertrag rechnen. Wie Merck am Dienstagabend in Darmstadt mitteilte, will der Konzern eine Rückstellung von 365 Millionen Euro auflösen, nachdem er im Streit um ein Patent mit Biogen vor einem US-Berufungsgericht Recht bekommen habe. Vor diesem Hintergrund habe sich die Merck KGaA entschieden, die für das Patentverletzungsverfahren gebildeten Rückstellungen aufzulösen. Davon könnte maximal "ein mittlerer bis hoher zweistelliger Millionenbetrag im Finanzergebnis zu verbuchen sein".