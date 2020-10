Merkel unterstützt Klimaziel der EU-Kommission (AF)

Zum Auftakt des EU-Gipfels hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel hinter den Vorschlag gestellt, den Ausstoss der Klimagase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu bringen. Es wäre wichtig, wenn sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bis Dezember in einer Vereinbarung gemeinsam zu diesem Ziel bekennen würden, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Brüssel. "Deutschland wird das jedenfalls tun."