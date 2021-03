Merkel wirbt für engere Beziehungen zwischen EU und Türkei

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für eine Vertiefung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei geworben. Es sei eine gute Nachricht, dass die Türkei nach "provozierenden Aktivitäten in den griechischen Gewässern" in den vergangenen Monaten ein Zeichen der Deeskalation gesetzt und mit Griechenland wieder in den Dialog getreten sei, sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag.