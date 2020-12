Im Rahmen des im Frühjahr 2020 angekündigten Ausstiegs habe der Kanton Basel-Land vereinbarungsgemäss seine bisher gehaltenen 471'250 Aktien dem Partnerkanton zum Kauf angedient, der dieses Angebot angenommen habe, teilte MCH am Dienstagabend mit.

Mit der Übernahme hält der Kanton Basel-Stadt den Angaben zufolge nun 4'492'447 Aktien, was einem Anteil an MCH von 30,21 Prozent entspricht. Die an MCH beteiligten öffentlich-rechtlichen Körperschaften - der Kanton Basel-Stadt sowie der Kanton und die Stadt Zürich - halten demnach insgesamt 33,34 Prozent.

(AWP)