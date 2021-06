Mexiko will Impfungen in US-Grenzgebiet vorantreiben

Insgesamt leben im Grenzgebiet auf mexikanischer Seite rund 7,75 Millionen Menschen. Bis Ende Juni will Mexiko dort nach Ebrards Angaben in etwa auf denselben Anteil an Geimpften kommen wie in den USA, damit der Grenzverkehr wieder aufgenommen werden könne.

Die rund 3200 Kilometer lange Grenze zwischen den Nachbarn ist für den nicht-essenziellen Landverkehr seit dem 21. März 2020 wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Das hat laut Ebrard sehr schwere Auswirkungen auf Wirtschaft, Handel und Personenverkehr gehabt. Auf der mexikanischen Seite der Grenze gibt es viele Montagebetriebe für den Export in die USA - Mexikos wichtigsten Handelspartner. Zudem arbeiten oder studieren Tausende Menschen, die dort leben, in den USA. Der Flugverkehr zwischen den beiden Nachbarn wurde in der Pandemie nie unterbrochen.

In Mexiko, wo rund 126 Millionen Menschen leben, sind inzwischen gut zehn Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft - in den USA sind es etwa 41 Prozent. Viele Mexikaner, die es sich leisten konnten, sind in die USA gereist, um sich dort impfen zu lassen. Mexiko hat nach offiziellen Zahlen weltweit die viertmeisten Todesfälle in der Pandemie registriert. Die Dunkelziffer dürfte äusserst hoch sein.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson, der seine volle Wirkung bereits nach einer Dosis entfaltet, wurde vergangene Woche als insgesamt siebtes Präparat in Mexiko zugelassen./aso/DP/he

(AWP)