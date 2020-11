Mieterverband fordert vom Parlament Tempo bei Geschäftsmietegesetz

Das Parlament soll das Covid-19-Geschäftsmietegesetz so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen. Das forderte der Mieterinnen- und Mieterverband (MV) der Schweiz an seiner Generalversammlung am Samstag. Der Genfer SP-Ständerat Carlo Sommaruga bleibt Präsident, Michael Töngi und Adriano Venuti wurden neu zu Vizepräsidenten gewählt.