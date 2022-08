"Wir sind bereit, unseren Alliierten die modernsten Waffentypen anzubieten", sagte Putin am Montag auf einer Rüstungsmesse in der Nähe von Moskau. Dies umfasse Kleinwaffen genauso wie gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie zur Luftabwehr. "Wir schätzen es sehr, dass unser Land viele gleichgesinnte Verbündete und Partner auf verschiedenen Kontinenten hat", sagte Putin. "Ihre Führer zeigen einen wirklich männlichen Charakter und beugen sich nicht."

Russische Militärtechnik sei der Konkurrenz um Jahre voraus, betonte der Präsident ungeachtet von Rückschlägen in dem seit fast sechs Monaten andauernden Krieg in der Ukraine. So wurden die russischen Streitkräfte in den beiden grössten Städten der Ukraine zurückgeschlagen und kommen im Osten des Landes nur langsam voran.

Westliche Militäranalysten gehen davon aus, dass die dies russische Militärexporte weniger attraktiv machen könnte. Putins Rede steht in einer Reihe mit früheren Äusserungen des Präsidenten sowie seines Aussenministers Sergej Lawrow. Beide sprechen immer wieder über die Möglichkeiten einer stärkeren Kooperation mit Ländern wie China, Indien und dem Iran.

(Reuters)