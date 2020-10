Millionenstrafe Wegen Bestechung für weltgrössten Fleischkonzern JBS

Die Holding "J&F Investimentos", zu der der weltgrösste Fleischkonzern JBS gehört, hat sich vor einem US-Gericht für schuldig bekannt, über zehn Jahre mehr als 150 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern an hohe brasilianische Regierungsmitglieder gezahlt zu haben. Als Teil der Vergleichsvereinbarung mit dem US-Justizministerium muss "J&F Investimentos" mehr als 250 Millionen Dollar Strafe an brasilianische und amerikanische Behörden zahlen, wie aus einem Schreiben von JBS an seine Aktionäre, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, vom Mittwoch hervorging.