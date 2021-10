Mobiliarsicherungsrecht hemmt KMU - Seco empfiehlt Reform

Das schweizerische Mobiliarsicherungsrecht hemmt die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in ihrer Entwicklung, weil sie nicht so leicht an Fremdkapital kommen. Mit einer Reform könnte der volkswirtschaftliche Umsatz einmalig um 0,5 bis 14 Milliarden Franken gesteigert werden, kommt eine Studie zum Schluss.