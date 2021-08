Moderna hält dritte Corona-Impfung nach halbem Jahr für notwendig

Nach etwa sechs Monaten werde die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes nachlassen, deshalb glaube Moderna, dass eine dritte Dosis, ein sogenannter Booster, noch vor dem Winter notwendig werde, heisst es im Begleittext zu den am Donnerstag in den USA veröffentlichten Zahlen des Unternehmens.

Moderna und Biontech/Pfizer hatten bereits signalisiert, ihre Impfstoffe würden nach sechs Monaten eine Wirksamkeit von lediglich noch 84 Prozent erreichen - nach 94 beziehungsweise 95 Prozent in der ersten Zeit.

Moderna teilte am Donnerstag weiter mit, dass Tests im Frühstadium gezeigt hätten, dass der Booster-Kandidat als Impf-Auffrischung gegen die besorgniserregenden Covid-Varianten, einschliesslich Delta, wirksam sei.

Das in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts ansässige Pharma-Unternehmen Moderna erklärte weiter, dass es an einem Impfstoff arbeite, der jährlich verabreicht sowohl gegen Covid-19 als auch gegen Grippe und andere Atemwegserkrankungen nütze, wie der US-Nachrichtensender CNBC am Donnerstag meldete.

mk/

(AWP)