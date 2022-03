Moskau: Nato-Pläne für Ostflanke gefährlich und destabilisierend

Russland hat den Aufbau von vier weiteren multinationalen Gefechtsverbänden der Nato scharf kritisiert. "Jedes Argument ist recht, um den gefährlichen und destabilisierenden Kräfteaufbau an der "Ostflanke" zu rechtfertigen", sagte die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge. "Die Militarisierung Europas gewinnt dank der Bemühungen des Bündnisses an Fahrt." Die Nato festige ihren antirussischen Kurs, sagte Sacharowa. Indem die Allianz der Ukraine weitere Rüstungsgüter zusage, "bestätigt das Bündnis sein Interesse an einer Fortsetzung der Feindseligkeiten."