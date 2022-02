Nach EU will auch US-Regierung Sanktionen gegen Putin verhängen

(Ausführliche Fassung) - Nach der Europäischen Union und Grossbritannien will auch die US-Regierung Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Aussenminister Sergej Lawrow verhängen. Auch weitere Mitglieder der russischen Führung würden betroffen sein, sagte US-Präsident Joe Bidens Sprecherin, Jen Psaki, am Freitag. Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit den Verbündeten in der EU gefallen, sagte Psaki im Weissen Haus.