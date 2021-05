Nach Flugzeug-Umleitung: Air Baltic meidet belarussischen Luftraum

Nach der erzwungenen Landung eines Linienflugzeuges in Minsk wird die lettische Fluggesellschaft Air Baltic bis auf weiteres den belarussischen Luftraum meiden. Die Airline habe beschlossen, das Eintreten in den belarussischen Luftraum zu vermeiden, bis die Situation klarer wird oder die Behörden eine Entscheidung treffen, teilte eine Sprecherin des Unternehmens in Riga mit. Air Baltic ist die grösste Fluglinie in den baltischen Staaten.