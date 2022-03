Nach Sanktionen: Russische Firmen wollen chinesische Bankkonten eröffnen

"In den vergangenen Tagen sind 200 bis 300 Unternehmen an uns herangetreten, die neue Konten eröffnen wollen", sagte ein Mitarbeiter der Moskauer Filiale einer chinesischen Staatsbank, der anonym bleiben wollte, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Viele der Firmen machen demnach Geschäfte mit China. Es sei zu erwarten, dass deren Transaktionen mit der chinesischen Währung Yuan zunehmen werden.

Eine Handvoll chinesischer Staatsbanken ist in Moskau tätig, darunter die Industrial & Commercial Bank of China, die Agricultural Bank of China, die Bank of China und die China Construction Bank. Letztere lehnte eine Stellungnahme ab, während die anderen drei Geldhäuser nicht auf die Anfrage von Reuters reagierten.

Einem chinesischen Geschäftsmann zufolge wollen mehrere seiner russischen Geschäftspartner Yuan-Konten eröffnen. "Es ist eine ziemlich einfache Logik", sagte der Unternehmer, der seinen Namen ebenfalls nicht genannt haben wollte. "Wenn Sie keinen Dollar oder Euro verwenden können und die USA und Europa Ihnen viele Produkte nicht mehr verkaufen, haben Sie keine andere Wahl, als sich an China zu wenden. Der Trend ist unvermeidlich."

Rubel auf Rekordtief

Westliche Regierungen schotten die russische Wirtschaft vom globalen Finanzsystem ab. Die Sanktionen zwingen internationale Konzerne zudem dazu, den Handel zu stoppen, ihre Verbindungen zu kappen und Investitionen im Wert von Milliarden Dollar zu streichen. China hat sich wiederholt gegen Sanktionen ausgesprochen und besteht darauf, den Wirtschafts- und Handelsaustausch mit Russland aufrechtzuerhalten.

Der große russisches Transport- und Logistikkonzern Fesco erklärte diese Woche, dass er den Yuan von Kunden als Zahlungsmittel akzeptieren werde. "Es ist ganz natürlich, dass russische Unternehmen bereit sind, Yuan zu akzeptieren", sagte Shen Muhui, Leiter einer Handelsorganisation, die die Beziehungen zwischen Russland und China fördern soll. Aber kleine chinesische Exporteure würden unter dem Absturz des Rubel leiden, viele stellten aus Sorge vor Verlusten ihre Lieferungen ein.

Die russische Währung war am Mittwoch auf ein Rekordtief von mehr als 17 Rubel je Yuan abgestürzt, nachdem sie in der vergangenen Woche bereits fast 40 Prozent ihres Wertes verloren hatte. "Die Unternehmen werden auf Yuan-Rubel-Geschäfte umsteigen, aber in jedem Fall werden die Dinge für die Russen zwei-, drei- oder viermal teurer werden, weil sich auch der Wechselkurs zwischen Yuan und Rubel ändert", sagte Konstantin Popow, ein russischer Unternehmer in Shanghai.

Shen erwartet, dass die russische Nachfrage nach chinesischen Waren langfristig dennoch wachsen wird. "Der Schlüssel dazu ist die Lösung von Fragen der Handelsabwicklung", sagte er.

(Reuters)