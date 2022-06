Nach Verhandlungsnacht Schlussrunde bei WTO-Ministerkonferenz

Im Tauziehen um wegweisende neue Handelsvereinbarungen haben Minister bei der Tagung der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf die Nacht zu Donnerstag durchgearbeitet. Konsens war in den frühen Morgenstunden allerdings noch nicht in Sicht, wie aus Verhandlerkreisen verlautete. WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala hatte die Konferenz am Mittwoch um einen Tag verlängert, um wenigstens eine oder zwei Vereinbarungen unter Dach und Fach zu bringen.