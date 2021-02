Nächster Schritt für Draghi bei Regierungssuche in Italien

(Ausführliche Fassung) - Der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat die zweite Runde der Sondierungsgespräche für eine neue Regierung in Italien abgeschlossen. Der Ökonom könnte damit bald den nächsten Schritt gehen und anfangen, einen konkreten politischen Plan sowie ein Kabinett aufzustellen. Draghi äusserte sich unmittelbar nach den Gesprächen am Dienstag in Rom nicht. Seinen Vorschlag für eine Regierung müsste er bei Staatspräsident Sergio Mattarella vorstellen. Am Mittwoch wollte er sich mit Vertretern von Gewerkschaften und Verbänden treffen.