Der Bankrat schlägt die Beiden der Generalversammlung vom 30. April 2021 als Ersatz für zwei scheidende Mitglieder vor.

So verlässt Olivier Steimer, ehemaliger Verwaltungsratspräsident der Waadtländer Kantonalbank (BCV) aus Gründen der gesetzlichen Amtszeitbeschränkung das Gremium, wie die SNB am Freitagabend mitteilte. Der bisherige Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer scheidet aus, weil er sein Amt an der Spitze des Wirtschaftsdachverbands an Mäder übergeben hat. Die Nationalbank dankte den beiden im Communiqué für ihren grossen Einsatz.

(AWP)