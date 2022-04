Nationalratspräsidentin Kälin: Schweiz steht mit Ukraine zusammen

(Zusammenfassung) - Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne/AG) hat am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Kiew die Solidarität der Schweiz mit der Ukraine bekräftigt. "Die Schweiz steht mit der Ukraine zusammen", sagte sie. Angesichts eines militärischen Angriffs auf einen friedlichen Staat in Europa könne man nicht unparteiisch sein.