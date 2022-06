Nato-Generalsekretär sagt erneut langen Krieg in Ukraine voraus

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat erneut einen langen Krieg in der Ukraine vorausgesagt. "Kriege sind von Natur aus unberechenbar", sagte Stoltenberg am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und dessen Nationalem Sicherheitsberater, Jake Sullivan, im Weissen Haus in Washington. "Deshalb müssen wir uns einfach auf eine lange Strecke einstellen."