Nato verurteilt Zwangslandung von Flugzeug als 'inakzeptable Tat'

Nach der EU hat auch die Nato die von Belarus erzwungene Landung eines Passagierflugs in Minsk geschlossen verurteilt. Die "inakzeptable Tat" stelle ein erheblichen Verstoss gegen die Regeln für die Zivilluftfahrt dar und habe das Leben der Passagiere und der Besatzung gefährdet, heisst es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Nordatlantikrats.