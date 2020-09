Neue Corona-Beschränkungen in England - Millionen Menschen betroffen

Wegen der stark steigenden Zahl an Corona-Infektionen werden im Nordosten Englands die Kontaktbeschränkungen verschärft. So dürfen sich von Freitag an Menschen verschiedener Haushalte nicht mehr treffen. Bars und Pubs müssen um 22 Uhr (Ortszeit) schliessen, wie der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Donnerstag ankündigte.