Neuer Corona-Rekord aus Indien: 200 000 Corona-Fälle an einem Tag

In Indien sind an einem Tag mehr als 200 000 Corona-Fälle erfasst worden - mehr als je zuvor in der grössten Demokratie der Welt. Zudem starben innerhalb von 24 Stunden 1038 weitere Menschen im Zusammenhang mit Corona, wie Zahlen des Gesundheitsministeriums am Donnerstag zeigten. In absoluten Zahlen ist Indien mit insgesamt mehr als 14 Millionen erfassten Infektionen das am zweitmeisten von Corona betroffene Land - nach den USA. Indien ist auch das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt.