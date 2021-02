Neuseeland: Auckland wegen britischer Variante in dreitägigem Lockdown

Nach dem Auftauchen der britischen Variante des Coronavirus ist Neuseelands grösste Stadt Auckland am Montag in einen dreitägigen Lockdown gegangen. Am Wochenende waren drei Menschen positiv getestet auf die Variante worden. Bei den Infizierten handelte es sich um Mitglieder einer einzigen Familie im Süden der Millionenstadt, wie neuseeländische Medien berichteten. Nun sollen Massentests durchgeführt werden, um eine Ausbreitung zu verhindern.