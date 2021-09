"Neuseelands Position in Bezug auf das Verbot von nuklearbetriebenen U-Booten in unseren Gewässern bleibt unverändert", sagte Ardern in der Hauptstadt Wellington. Neuseeland betrachte aussenpolitische Entwicklungen "immer mit dem Blick auf das, was im besten Interesse der Region ist". Der Inselstaat in unmittelbarer Nachbarschaft Australiens lehnt Atomkraft strikt ab./cfn/DP/jha

(AWP)