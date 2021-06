Neuverteilung der EU-Zahlungen für die Landwirtschaft

Die Verteilung der EU-Zuschüsse für die deutschen Landwirte orientiert sich in den kommenden Jahren verstärkt an Kriterien wie Umweltschutz und Tierwohl. Nach dem Gesetzespaket, das der Bundestag am Donnerstagabend verabschiedet hat, wird vom übernächsten Jahr an ein Viertel der Brüsseler Direktzahlungen an bestimmte ökologische Vorgaben geknüpft. So gibt es etwa zusätzliches Geld für den Verzicht auf Pestizide oder für mehr Naturschutz auf Wiesen und Weiden.