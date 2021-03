New York: 80 000 Stadt-Angestellte sollen ab Mai zurück ins Büro

Angesichts der gut voranschreitenden Corona-Impfkampagne und des weitgehend stabilen Infektionsgeschehens holt die Millionenmetropole New York ihre Zehntausenden städtischen Angestellten ab Mai schrittweise zurück ins Büro. "Diejenigen, die nicht sowieso schon an vorderster Front im Einsatz sind, sondern in Büros arbeiten, werden ab dem 3. Mai anfangen, zurückzukommen", sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Dabei handele es sich um rund 80 000 Menschen.