Niederlande: Halten uns bei Impfstoffbeschaffung an EU-Regeln

Die Niederlande haben Vorwürfe Österreichs zurückgewiesen, sich ausserhalb der EU-Vereinbarungen extra Impfdosen zu beschaffen. Das Land erhalte Impfstoffe über den Mechanismus in der EU, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir halten uns an die Absprachen."