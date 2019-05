Noch ein Bewerber um May-Nachfolge: Gesundheitsminister Hancock

Einen Tag nach der Rücktrittsankündigung der britischen Premierministerin Theresa May haben bereits mehrere Konservative ihren Hut für die Nachfolge in den Ring geworfen. Am Samstag erklärte nun auch Gesundheitsminister Matt Hancock seine Teilnahme am mehrstufigen Auswahlverfahren für den Tory-Parteivorsitz.