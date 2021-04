Norwegen leiht Schweden und Island Tausende Astrazeneca-Impfdosen

Norwegen reicht all seine vorrätigen Astrazeneca -Impfdosen an die skandinavischen Partnerländer Schweden und Island weiter, solange der Einsatz des Mittels im Land gestoppt ist. 200 000 der 216 000 auf Lager liegenden Dosen sollen an Schweden gehen, die restlichen 16 000 an Island, wie das norwegische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.