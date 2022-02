Norwegen schickt weitere Soldaten nach Litauen

Norwegen verstärkt angesichts des anhaltenden Konflikts mit Russland seinen Beitrag zu dem von der Bundeswehr geführten Nato-Einsatz in Litauen. Etwa 50 bis 60 Soldaten werden zeitnah von dem skandinavischen Nato-Mitgliedstaat in das baltische EU-Land geschickt, das an die russische Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus grenzt. Wie die norwegische Regierung am Dienstag mitteilte, sollen die Kräfte dort zunächst für drei Monate bleiben.