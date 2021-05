Nur kleine 1.-Mai-Feiern - Linksaussen-Demo in Bern toleriert

Dessen Umzug durch die Stadt Stadt Bern wurde von der Polizei toleriert, obwohl die Kundgebung nicht bewilligt war und die im Kanton Bern erlaubte Zahl von 100 Demonstrierenden deutlich überschritten wurde. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schätzte die Teilnehmerzahl auf mehrere Hundert.

Die Polizei begleitete den Umzug, schritt aber nicht ein. Die Maskentragpflicht werde offensichtlich eingehalten, schrieb die Kantonspolizei auf Twitter.

Die Demonstrierenden hatten sich im strömenden Regen vor dem Zytglogge versammelt. Nach Zwischenstopps auf dem Bundesplatz und in Bahnhofsnähe begaben sich die mehrheitlich jungen Leute ins Länggass-Quartier und via Bierhübeli auf die Schützenmatte. Dort endete die Kundgebung.

Weit weniger Menschen hatten sich am frühen Nachmittag beim Berner Bahnhof versammelt. Sie begannen Lieder zu singen und zu tanzen. Offenkundig handelte es sich um Gegner der Corona-Massnahmen; viele trugen keine Masken. Die Polizei wies deshalb nach eigenen Angaben mehrere Personen weg.

Info-Stände statt Umzug

Vor Jahresfrist war der 1. Mai wegen der Pandemie komplett in den virtuellen Raum verlegt worden. Vereinzelte Demo-Versuche von Kleinstgruppen wurden rigoros unterbunden. Dieses Jahr führten die Gewerkschaften und linken Parteien immerhin einige Aktivitäten im öffentlichen Raum durch.

In Bern etwa waren sie mit Ständen präsent, sowohl in der Innenstadt als auch in den Quartieren. Das ermögliche Interessierten einen Stadtspaziergang als Alternative zum traditionellen Umzug, teilte der Gewerkschaftsbund der Stadt Bern und Umgebung mit.

Ungeachtet der Pandemie bestünden viele gesellschaftliche Probleme weiter, betonte der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB). Lösungen brauche es etwa für die Sicherung der Sozialwerke, für den ökosozialen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft sowie für die Entwicklung eines starken Service public.

Kleine 1.-Mai-Feiern standen in Biel und Thun auf dem Programm. Die Teilnehmerzahl war auf 100 Personen beschränkt. Es galt Sitz- und Maskenpflicht.

