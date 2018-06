Dies hat die Nachrichtenagentur Bloomberg von Personen erfahren, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Der Schritt würde die Finanzierungsmöglichkeiten für die Immobilienentwickler verringern, die umfangreiche derartige Emissionen aufgelegt haben.

Die National Development & Reform Commission (NDRC) wäge ein Verbot des Verkaufs von Dollar-Bonds mit Laufzeiten von weniger als einem Jahr ab, hiess es. Die Regulierungsbehörde beschränke bereits die Quoten für Offshore-Anleihen chinesischer Unternehmen.

Der Verkauf von Anleihen, die in 364 Tagen fällig werden, hat sich zu einer beliebten Taktik unter chinesischen Emittenten entwickelt - insbesondere im Immobiliensektor -, da sie keine vorherige Genehmigung der NDRC erforderten. Die Regulierungsbehörde hat öffentlich signalisiert, dass sie den Offshore-Emissionsboom skeptisch sieht. In einer Erklärung teilte sie diese Woche mit, dass Immobilienentwickler die Erlöse nur verwenden dürfen, um bestehende Schulden zu refinanzieren, dass einige Unternehmen Gelder aufnehmen, die in keinem Verhältnis zu ihren Gewinnen stehen, und dass viele Unternehmen keinerlei Deviseneinnahmen haben, um sich gegen den Kursrückgang des Yuan zu schützen.

Einschränkung der Immobilienentwickler?

Die neuen Massnahmen drohen, die klammen Immobilienentwickler weiter einzuschränken, zu einer Zeit, da die Sorgen über Chinas finanzielle Risiken über die Märkte hinweg zunehmen.

"Ein Emissionsverbot erhöht nur die Refinanzierungsrisiken und Zahlungsausfälle bei einem schwachen Yuan", sagte Owen Gallimore, Head of Credit Strategy bei der Australia & New Zealand Banking Group Ltd. "Es ist nicht gut, dass sich Unternehmen in einem Markt nicht selbst finanzieren können."

Die NDRC, die die Auslandsanleiheemissionen von Unternehmen reguliert, reagierte nicht sofort auf ein Fax mit der Bitte um eine Stellungnahme. Anrufe blieben unbeantwortet.

In der Stellungnahme der Aufsichtsbehörde von vergangener Woche heisst es, dass sich die Verwendung der Erlöse aus der Emission von Auslandsanleihen durch Bauunternehmen auf eine reine Refinanzierung beschränken muss, statt die Erlöse in inländische Immobilienprojekte zu investieren und das Betriebskapital aufzufüllen.

(Bloomberg)