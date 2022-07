OECD: Industrieländer müssen mehr für Vertrauen ihrer Bürger tun

Die Industrieländer der Welt müssen einer Studie zufolge mehr für das Vertrauen ihrer Bürger tun. Denn dieses sank im Jahr 2021, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie schreibt. Die Regierungen müssten demnach mehr auf die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger eingehen: Nur vier von zehn Befragten sagten, dass ihre Regierung die nationale Politik auf öffentlichen Druck hin ändern würde. Nur ein Drittel der Befragten gab an, in ihrem politischen System eine Stimme zu haben.