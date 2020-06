Österreich erlaubt Reisen in fast alle Länder der EU

Österreich wird vom 16. Juni an das Reisen in die meisten Länder Europas wieder erlauben. Dazu gehöre auch das besonders von der Corona-Pandemie betroffene Nachbarland Italien, sagte Aussenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch in Wien. Die Zahlen der Corona-Infektionen in den insgesamt 31 Ländern, in die wieder ohne Einschränkung gereist werden darf, seien niedrig genug Ausgenommen sind Schweden, Grossbritannien, Portugal und zunächst auch Spanien.