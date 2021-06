Österreich fordert Abbau der Schulden in der Europäischen Union nach Pandemie

Österreich stemmt sich gegen eine dauerhafte Aufweichung der europäischen Schulden- und Defizitregeln und sucht dafür Verbündete unter den EU-Staaten. "Wir wollen, dass die aktuellen Ausnahmen, so wie die Krise, temporär sind", sagte Finanzminister Gernot Blümel am Freitag am Rande der Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. "Europa muss langfristig wieder zurück zu Stabilität und zu einer soliden Budgetpolitik."