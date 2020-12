Österreich will die von der Corona-Krise besonders getroffene Veranstaltungsbranche mit Ausfall-Garantien wiederbeleben. Bei coronabedingten Absagen oder Einschränkungen würden pro Veranstaltung bis zu einer Million Euro für nicht stornierbare Aufwendungen ersetzt, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch in Wien. Die EU-Kommission habe ihr grünes Licht für diese Beihilfe gegeben. "Für eine weitere Erhöhung dieses Rahmens stehen wir mit der EU-Kommission in Verhandlungen", so die Ministerin.