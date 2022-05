Österreichs Ex-Kanzler Kurz schliesst Rückkehr in Politik aus

Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat in seinem ersten Interview seit seinem Rückzug bekräftigt, dass er kein Comeback in der Politik plant. "Das gilt für immer. Eine Rückkehr schliesse ich dauerhaft aus", sagte er der "Kronen Zeitung" (Sonntag). Sein Auftritt auf dem ÖVP-Parteitag am 14. Mai diene lediglich dazu, seinen Nachfolger Karl Nehammer zu unterstützen. Er gebe dem neuen Parteichef und Kanzler, zu dem er ein freundschaftliches Verhältnis habe, auch keine Ratschläge. Die Innenpolitik spiele in seinem Leben eigentlich kaum noch eine Rolle, sagte der 35-Jährige. "Geopolitische Entwicklungen verfolge ich nach wie vor beruflich und aus Interesse sehr intensiv."