Er habe in den vergangenen Tagen noch intensiv an einer Erklärung Lukoils zur Beendigung des Kriegs mitgearbeitet, sagte der konservative ehemalige Politiker. Zuvor war der sozialdemokratische Ex-Kanzler Christian Kern bereits am ersten Tag der russischen Invasion als Aufsichtsrat bei den russischen Staatbahnen RZD zurückgetreten./mrd/DP/eas

(AWP)