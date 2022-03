ÖV feiert mit fünf Festwochenenden 175-Jahr-Jubiläum der Bahn

(Titel und erster Satz präzisiert: öV statt SBB) - Mit fünf Festwochenenden feiert der öffentliche Verkehr (öV) von Mai bis Oktober in allen Landesteilen das 175-Jahr-Jubiläum der Schweizer Bahn. Im SBB-Werk in Yverdon VD wurde als Startschuss für die Feierlichkeiten am Mittwoch je eine Lokomotive der SBB und der SBB Cargo im Jubiläumskleid enthüllt.