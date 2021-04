Olympia-Chefin Hashimoto: Keine Gedanken an Olympia-Absage

Trotz stark steigender Corona-Infektionszahlen in Japan schliessen die Olympia-Organisatoren eine Absage oder erneute Verschiebung der Sommerspiele in Tokio definitiv aus. "Es gibt eine Vielzahl von Bedenken, aber als Organisationskomitee für Tokio 2020 denken wir nicht daran, die Spiele abzusagen", bekräftigte Seiko Hashimoto, Präsidentin des Organisationskomitees, am Freitag.