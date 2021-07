Olympia-Stadt Tokio wählte Parlament - Sorgen über Infektionsanstieg

Knapp drei Wochen vor den Olympischen Spielen in Tokio hat die japanische Hauptstadt ein neues Stadtparlament gewählt. Die Abstimmung war auch begleitet von Sorgen über einen Anstieg der Corona-Infektionen. Bei niedriger Wahlbeteiligung zeichneten sich Sitzverluste für die von Gouverneurin Yuriko Koike einst gegründete Partei Tomin First ab, während die Liberaldemokratische Partei (LDP) von Ministerpräsident Yoshihide Suga Zugewinne erwartete. Das berichteten Medien kurz nach Schliessung der Wahllokale auf Basis von Wählerbefragungen. Am 23. Juli sollen in der Hauptstadt die Olympischen Spiele eröffnet werden.