Omikron könnte deutsche Konjunktur laut Bundesbank stärker bremsen

Die Omikron-Variante könnte die Konjunktur in Deutschland stärker dämpfen als bisher von der Bundesbank erwartet. Sollten diese oder andere Corona-Mutanten zu weiteren Einschränkungen für die Wirtschaft führen, könnte das den privaten Konsum bremsen, teilte die Notenbank am Montag zu einer Risikoeinschätzung in ihrem Monatsbericht mit.