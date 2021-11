Die Fälle seien unter insgesamt rund 600 Passagieren entdeckt worden, die am Freitag mit zwei Flügen angekommen seien, teilen die niederländischen Behörden mit.

Es werde nun geprüft, ob die Menschen sich mit der Omikron-Variante angesteckt haben. Die Rückkehrer aus Südafrika seien von anderen Passagieren getrennt worden. Positiv getestete Personen seien in einem Hotel in der Nähe des Flughafens in Isolation.

Die beiden Maschinen landeten in Schiphol, bevor die niederländische Regierung alle Flüge aus dem südlichen Afrika unterbunden hat.

Die jüngste Variante des Coronavirus hat "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" auch Deutschland erreicht. Wie der hessische Sozialminister Kai Klose am Samstag mitteilte, wurden bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika in der Nacht zuvor mehrere für die Omikron-Variante typische Mutationen gefunden.

"Es besteht also ein hochgradiger Verdacht", schrieb der Grünen-Politiker auf Twitter. Der Betroffene sei häuslich isoliert worden. "Die vollständige Sequenzierung steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus", fügte der Landesminister hinzu.

(Reuters/AWP)