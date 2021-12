Omikron-Variante bei Basler Gymischüler nachgewiesen

(Meldung nach bestätigten Omikron-Fall im Kanton Baselland ausgebaut) - In der Schweiz ist am Mittwoch ein dritter Fall mit der von der WHO als besorgniserregend eingestuften Omikron-Variante des Coronavirus aufgetreten. Einer der Fälle betrifft einen doppelt geimpften 19-jährigen Schüler im Kanton Basel-Stadt.