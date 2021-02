Online-Plattform Reddit erhält millionenschwere Finanzspritze

Die als Sammelplatz für Hobby-Anleger durch die jüngsten Börsenturbulenzen in den Fokus geratene Online-Plattform Reddit hat sich frisches Geld besorgt. Mehr als 250 Millionen Dollar (207 Mio Euro) seien bei Investoren eingeworben worden, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag in San Francisco mit.