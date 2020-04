Seit dem 16. März sind in der Schweiz grosse Teile des öffentlichen Lebens deutlich eingeschränkt. Restaurants, Vergügungs- und Freizeitorte, zahlreiche Geschäfte und die Schulen wurden auf Geheiss des Bundesrates geschlossen. Der so genannte "Lockdown" soll zunächst bis zum 19. April gelten. Der Bundesrat stützt sich bei seinen Entscheiden auf Notrecht.

Zu Beginn erntete der Bundesrat auf breiter Front Unterstützung und Verständnis für die weitreichenden Massnahmen. Mit der Zeit wurden die Stimmen aus der Politik und der Wirtschaft aber immer lauter, dass der Bundesrat den "Lockdown" ab 19. April teilweise lockern muss. Der Schaden für die Wirtschaft werde sonst zu gross.

Soll der Bundesrat dies wirklich tun? Oder müssen die Einschränkungen weiter in Kauf genommen werden? Das wollte cash von seinen Leserinnen und Lesern wissen. An der Online-Umfrage, die am 1. April aufgeschaltet wurde und bis Montagmorgen lief, nahmen über 12'300 Leser teil, so viel wie noch nie an einer cash-Umfrage. Das ist das Resultat: