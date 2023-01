Nach den verheerenden Überschwemmungen in Pakistan braucht das südasiatische Land Milliarden, um sich gegen solche Katastrophen künftig besser zu wappnen. Bei einer UN-Konferenz in Genf am Montag will die pakistanische Regierung ihre Pläne für den Wiederaufbau erläutern. Wirtschaft und Infrastruktur sollen so erneuert werden, dass die Folgen des Klimawandels künftig nicht so verheerende Zerstörung verursachen. Die Überschwemmungen sind in ihrem Ausmass nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern eine Folge des Klimawandels gewesen.

08.01.2023 17:46