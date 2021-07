Dies sagte Berset gegenüber der "Neuen Zürcher Zeitung". "In den Altersheimen haben wir ein gröberes Problem", sagte der Gesundheitsminister weiter. Es scheine, dass sich ein beträchtlicher Teil des Personals der Heime oder auch der Spitex nicht impfen lassen wolle. Das gefährde ältere Menschen. Das dürfe nicht sein.

In den letzten Monaten sei in den Heimen nicht alles rund gelaufen. Die Unterschiede seien sehr gross gewesen. Er kenne Heime, die sich gut organisiert hätten und keinen einzige Coronafall gehabt hätten. In anderen sei fast die Hälfte der Bewohner verstorben.

Die Gründe seien nicht immer klar. Das müsse analysiert werden. Die Heimbetreiber - Kantone, Gemeinden und Private - müssten Massnahmen ergreifen. Wenn sich Angestellte schon nicht impfen lassen wollten, dann müssten sie sich zumindest einmal pro Woche testen lassen.

Alles andere wäre verantwortungslos, so Berset weiter. Der Bund werde das mit den Heim- und Spitex-Leitungen sowie den Kantonen besprechen. Eine neue Infektionswelle in den Heimen gelte es unter allen Umständen zu vermeiden.

(AWP)