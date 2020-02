Alle Grossveranstaltungen in der Schweiz sind bis mindestens am 15. März verboten. Das teilte der Bundesrat am Freitagmorgen mit. Darunter fallen zum Beispiel die Basler Fasnacht, Konzerte oder Sportveranstaltungen wie Fussball oder Eishockey.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus werde die Situation in der Schweiz als "besondere Lage" gemäss Epidemiengesetz eingestuft, teilt die Regierung mit. Öffentliche und private Veranstaltungen, bei denen sich gleichzeitig mehr als 1000 Personen aufhielten, würden untersagt.

Der Bundesrat orientiert derzeit die Öffentlichkeit. Hier es zum Livestream.

In der Schweiz sind bisher 15 bestätigte Erkrankungsfälle des Virus bekannt.

(folgt mehr)