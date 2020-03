In Italien ist die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 1694 gestiegen. Das teilte die zuständige Behörde mit. Am Vorabend hatte Italien 1128 Coronavirus-Fälle bestätigt. Bislang seien 34 Personen an der Lungenkrankheit gestorben.

In den drei norditalienischen Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und Venetien sollen Schulen und Universitäten auch kommende Woche geschlossen bleiben. Das kündigen die Behörden der Emilia-Romagna an. Es ist die zweite Woche in Folge.

In Frankreich ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 130 von 100 gestiegen. Das teilt die zuständige Behörde mit.

(Reuters)